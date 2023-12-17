АПЛ

Михаил Мудрик остался в тени уверенной победы Челси, а Эвертон продолжил суперсерию без Виталия Миколенко. Ман Сити допустил очередную осечку, растеряв преимущество 2:0 над Кристал Пэлас.

Борнмут Ильи Забарного вообще не доиграл поединок с Лутоном. Капитан "шляпников" Том Локьер внезапно упал на газон без сознания. К счастью, врачи смогли предотвратить худшее.

Украинские легионеры

Гол Романа Безуса помог Омонии возглавить турнирную таблицу чемпионата Кипра. Это уже 12-е результативное действие опытного хавбека в сезоне.

Роман Яремчук неожиданно попал в основу Валенсии и провел неплохие 60 минут против Барселоны. "Летучие мыши" смогли остановить одного из претендентов на чемпионство.

УПЛ

Шахтер планирует серьезную чистку состава во время зимнего перерыва. Источник назвал 5 фамилий, которым руководство "горняков" будет искать новое место работы

О трудоустройстве следует беспокоиться и Владиславу Вакуле. Скандальный хавбек разочаровал очередной клуб, получив статус свободного агента.

Проблемы Владислава Приймака значительно важнее футбола. У дочери защитника Оболони обнаружили опухоль в голове, поэтому клуб просит помощи всех неравнодушных.