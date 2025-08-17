Украина

Металлист 1925 разгромил Александрию – Калюжный оформил дебютные гол + пас против экс-команды, дубль Гаджиева

Карпаты в большинстве спасли ничью с Колосом – незасчитанный гол Невеша и дикий нефарт Краснопира

Динамо в матче с 2 отмененными голами разбило Эпицентр – революция от Шовковского, мяч Герреро и дебют Торреса

Вторая лига: команда Гармаша и Рыбалки в лидерах, 6 голов Скалы в ворота Реал-Фармы, победы дублей Колоса и Полесья победы дублей Колоса и Полесья

Мир

Бавария выиграла первый Суперкубок Германии после его ренейминга – дебютный гол Диаса и второй трофей Кейна

Звезда сборной Англии бунтует и игнорирует старт АПЛ – все ради трансфера к победителю еврокубка

Кубок Германии: РБ Лейпциг едва не опозорился, 9:0 от Вольфсбурга, Степанов голом запустил эпический камбэк, но вылетел

Тоттенхэм уничтожил Бернли благодаря шедевральному шоу Ришарлисона, Сандерленд без украинцев сенсационно разбил Вест Хэм

Барселона стартовала со скандальной победы над Мальоркой – балеарцы остались вдевятером до перерыва, дебют Рашфорда

Барселона установила уникальный рекорд и ошеломила цифрами – обошла НБА и ФИФА

Трансферы

Новичок УПЛ объявил о переходе хавбека из Испании перед матчем с Динамо

Шахтер официально закрыл трансфер еще одного ценного новичка из Бразилии

Украинцы за рубежом

Малиновский стартовал с победы в Кубке Италии – украинец помог Дженоа одержать "сухую" победу

Бенфика вырвала победу против аутсайдера – Трубин едва не привез гол и спас, удержав клин-шит

"Выдающийся игрок": Цыганков услышал вердикт испанских СМИ после матча Жироны, Крапивцов не остался без внимания

Арсенал согласился продать Зинченко – Моуринью лично будет уговаривать украинца

Степанов отметился дебютным голом за Нюрнберг в Кубке Германии – ВИДЕО

Рома не смогла одолеть новичка саудовской лиги – Довбик снова не убедил