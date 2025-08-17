Главные новости 16 августа: Шахтер завершил еще один трансфер, победа Барселоны со скандалом, второй трофей Кейна
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 16 августа.
Украина
Металлист 1925 разгромил Александрию – Калюжный оформил дебютные гол + пас против экс-команды, дубль Гаджиева
Карпаты в большинстве спасли ничью с Колосом – незасчитанный гол Невеша и дикий нефарт Краснопира
Динамо в матче с 2 отмененными голами разбило Эпицентр – революция от Шовковского, мяч Герреро и дебют Торреса
Вторая лига: команда Гармаша и Рыбалки в лидерах, 6 голов Скалы в ворота Реал-Фармы, победы дублей Колоса и Полесья победы дублей Колоса и Полесья
Мир
Бавария выиграла первый Суперкубок Германии после его ренейминга – дебютный гол Диаса и второй трофей Кейна
Звезда сборной Англии бунтует и игнорирует старт АПЛ – все ради трансфера к победителю еврокубка
Кубок Германии: РБ Лейпциг едва не опозорился, 9:0 от Вольфсбурга, Степанов голом запустил эпический камбэк, но вылетел
Тоттенхэм уничтожил Бернли благодаря шедевральному шоу Ришарлисона, Сандерленд без украинцев сенсационно разбил Вест Хэм
Барселона стартовала со скандальной победы над Мальоркой – балеарцы остались вдевятером до перерыва, дебют Рашфорда
Барселона установила уникальный рекорд и ошеломила цифрами – обошла НБА и ФИФА
Трансферы
Новичок УПЛ объявил о переходе хавбека из Испании перед матчем с Динамо
Шахтер официально закрыл трансфер еще одного ценного новичка из Бразилии
Украинцы за рубежом
Малиновский стартовал с победы в Кубке Италии – украинец помог Дженоа одержать "сухую" победу
Бенфика вырвала победу против аутсайдера – Трубин едва не привез гол и спас, удержав клин-шит
"Выдающийся игрок": Цыганков услышал вердикт испанских СМИ после матча Жироны, Крапивцов не остался без внимания
Арсенал согласился продать Зинченко – Моуринью лично будет уговаривать украинца
Степанов отметился дебютным голом за Нюрнберг в Кубке Германии – ВИДЕО
Рома не смогла одолеть новичка саудовской лиги – Довбик снова не убедил