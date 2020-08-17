Главные новости 16 августа: Манчестер Юнайтед вылетел из ЛЕ, Месси хочет покинуть Барсу, Динамо торгует с топ-клубами

Украина

Динамо получило предложение по Цыганкову от Аталанты. Миколенко хочет купить Интер – Конте даже прокомментировал эту информацию.

Между тем, Николай Матвиенко объяснил, почему не жалеет о сорванном трансфере в лондонский Арсенал.

Суркис назвал приоритеты Динамо на трансферном рынке – президент киевлян не хочет повторить провальный проект Хацкевича

Мир

Севилья стала первым финалистом Лиги Европы, нервионци одержали волевую победу над Манчестер Юнайтеди уже ждут победителя пары Интер – Шахтер.

Лионель Месси после фиаско в Лиге чемпионов больше не хочет ждать завершения контракта и настроен немедленно покинуть Барселону.

Кевин де Брюйне признан лучшим игроком по итогам прошлого сезона АПЛ.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?

Антонио Конте и Луиш Каштру дали пресс-конференции перед вторым полуфиналом ЛЕ.

Украинцы за рубежом

Богдан Михайличенко дебютировал в чемпионате Бельгии – украинец забил гол-шедевр и помог Андерлехту победить впервые в нынешнем сезоне.

Эдуард Соболь также отметился результативным действием, правда, защитник Брюгге оформил ассист, который привел к курьезному голу.