Главные новости 16 апреля: украинец в полуфинале ЛЧ, почему рыдали игроки Шахтера, погиб потенциальный новичок Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за среду, 16 апреля 2025 года.
Украина
Шахтер удержал победу над Кривбассом и вплотную подошел ко второму месту – Илич повторил неудачу Хулиана Альвареса.
Шахтер эмоционально почтил память погибших в Кривом Роге – реакция легионеров, Бондаренко пришлось успокаивать.
Динамо официально подписало новый контракт с Буяльским.
Умер футболист, которым интересовалось Динамо – игрок выпал с 11-го этажа, три версии трагедии.
Тренер Забарного объяснил, почему оставил его в запасе впервые за 2 года в АПЛ.
Бывшая жена Тимощука сравнила предателя с Милевским и припомнила, как экс-супруг заказывал проституток для Рибери.
"Премия 4 миллиона гривен": Вацко назвал космическое вознаграждение для игроков Руха за победу в дерби против Карпат.
"Возле стадиона Кристалла базировались пыточные ФСБ": Херсон от заката до рассвета, тела в реке, "месяц немытых голов". ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.
Мир
Арсенал вышел в полуфинал Лиги чемпионов – "канониры" заслуженно победили Реал на Сантьяго Бернабеу.
Интер выстоял во втором четвертьфинале ЛЧ с Баварией – все решили стандарты, Мюллер подвел мюнхенцев.
Ньюкасл не почувствовал Кристал Пэлас – лондонцы не реализовали пенальти и отлетели 0:5 от претендента на ЛЧ.
Гризманн принял окончательное решение по Атлетико – клуб украинца не убедил чемпиона мира.
Манчестер Юнайтед потерял 40-миллионную звезду до конца сезона – Аморим подтвердил травму.