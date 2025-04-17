"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за среду, 16 апреля 2025 года.

Украина

Шахтер удержал победу над Кривбассом и вплотную подошел ко второму месту – Илич повторил неудачу Хулиана Альвареса.

Шахтер эмоционально почтил память погибших в Кривом Роге – реакция легионеров, Бондаренко пришлось успокаивать.

Динамо официально подписало новый контракт с Буяльским.

Умер футболист, которым интересовалось Динамо – игрок выпал с 11-го этажа, три версии трагедии.

Тренер Забарного объяснил, почему оставил его в запасе впервые за 2 года в АПЛ.

Бывшая жена Тимощука сравнила предателя с Милевским и припомнила, как экс-супруг заказывал проституток для Рибери.

"Премия 4 миллиона гривен": Вацко назвал космическое вознаграждение для игроков Руха за победу в дерби против Карпат.

"Возле стадиона Кристалла базировались пыточные ФСБ": Херсон от заката до рассвета, тела в реке, "месяц немытых голов". ЭКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Мир

Арсенал вышел в полуфинал Лиги чемпионов – "канониры" заслуженно победили Реал на Сантьяго Бернабеу.

Интер выстоял во втором четвертьфинале ЛЧ с Баварией – все решили стандарты, Мюллер подвел мюнхенцев.

Ньюкасл не почувствовал Кристал Пэлас – лондонцы не реализовали пенальти и отлетели 0:5 от претендента на ЛЧ.

Гризманн принял окончательное решение по Атлетико – клуб украинца не убедил чемпиона мира.

Манчестер Юнайтед потерял 40-миллионную звезду до конца сезона – Аморим подтвердил травму.