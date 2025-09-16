Топ-чемпионаты

Эспаньол в меньшинстве вырвал победу над Мальоркой – каталонцы догнали Барселону в таблице Ла Лиги.

Кремонезе поднялся в топ-3 Серии А, удержав выездную ничью с Вероной – Варди дебютировал в чемпионате Италии.

Малиновский впервые за 5 месяцев сыграл в старте – Дженоа спаслась на поле Комо, цирк чемпионов Европы.

Экс-защитник Барселоны и сборной Франции завершил карьеру в 31 год – он был лидером на победном чемпионате мира.

Украинцы за границей

Ярмолюк может оказаться в Манчестер Юнайтед – источник озвучил сумму, за которую отпустят звезду сборной Украины.

Лунин узнал вердикт на матч Реала в ЛЧ – большие камбэки и потери Алонсо.

Возвращение Мудрика в футбол: Цыганык озвучил вероятную дату.