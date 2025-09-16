Главные новости 15 сентября: украинца зовут спасать гранд АПЛ, сенсационные клубы в зоне ЛЧ, чемпион мира завершил в 31
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 15 сентября.
Топ-чемпионаты
Эспаньол в меньшинстве вырвал победу над Мальоркой – каталонцы догнали Барселону в таблице Ла Лиги.
Кремонезе поднялся в топ-3 Серии А, удержав выездную ничью с Вероной – Варди дебютировал в чемпионате Италии.
Малиновский впервые за 5 месяцев сыграл в старте – Дженоа спаслась на поле Комо, цирк чемпионов Европы.
Экс-защитник Барселоны и сборной Франции завершил карьеру в 31 год – он был лидером на победном чемпионате мира.
Украинцы за границей
Ярмолюк может оказаться в Манчестер Юнайтед – источник озвучил сумму, за которую отпустят звезду сборной Украины.
Лунин узнал вердикт на матч Реала в ЛЧ – большие камбэки и потери Алонсо.
Возвращение Мудрика в футбол: Цыганык озвучил вероятную дату.