Главные новости 15 сентября: триумф футзальной сборной, Трубин ждет дебют, Лунина и Мудрика "продают", фиаско ПСЖ
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 15 сентября.
Украина
Сборная Украины по футзалу унизила Бельгию 10 голами в старте отбора на ЧМ-2024 – "сине-желтое" проклятие продолжается.
Карпаты в матче с пенальти и удалением тренера одолели Подолье.
У Динамо серьезные потери перед матчем с Ворсклой – Луческу получил плохие новости из лазарета.
Заря проиграла Металлисту 1925 в первом матче Кривенцова после камбэка в УПЛ – луганчане потеряли лидера перед еврокубками.
Мир
Бавария не удержала победу над Байером – безумная драма VAR в компенсированное время сохранила двоевластие на вершине.
Неймар дебютировал за Аль-Хиляль в удивительном матче – бразилец помог сокрушить аутсайдера и выйти на первое место.
ПСЖ опозорился в домашнем матче – дубль Мбаппе не спас Энрике от первого поражения во Франции.
Украинцы за границей
Мудрик может оказаться в Бундеслиге – озвучено условие трансфера украинца из Челси. Реал заплатит немалые деньги за измену Лунина – испанцы пишут о неминуемой потере украинца.
Трубин может наконец дебютировать за Бенфику – положительный сигнал от тренера.
Малиновский заставил фанов Дженоа беспокоиться перед матчем с чемпионами – главный тренер вскрыл детали травмы украинца.