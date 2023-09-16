Украина

Сборная Украины по футзалу унизила Бельгию 10 голами в старте отбора на ЧМ-2024 – "сине-желтое" проклятие продолжается.

Карпаты в матче с пенальти и удалением тренера одолели Подолье.

У Динамо серьезные потери перед матчем с Ворсклой – Луческу получил плохие новости из лазарета.

Заря проиграла Металлисту 1925 в первом матче Кривенцова после камбэка в УПЛ – луганчане потеряли лидера перед еврокубками.

Мир

Бавария не удержала победу над Байером – безумная драма VAR в компенсированное время сохранила двоевластие на вершине.

Неймар дебютировал за Аль-Хиляль в удивительном матче – бразилец помог сокрушить аутсайдера и выйти на первое место.

ПСЖ опозорился в домашнем матче – дубль Мбаппе не спас Энрике от первого поражения во Франции.

Украинцы за границей

Мудрик может оказаться в Бундеслиге – озвучено условие трансфера украинца из Челси. Реал заплатит немалые деньги за измену Лунина – испанцы пишут о неминуемой потере украинца.

Трубин может наконец дебютировать за Бенфику – положительный сигнал от тренера.

Малиновский заставил фанов Дженоа беспокоиться перед матчем с чемпионами – главный тренер вскрыл детали травмы украинца.