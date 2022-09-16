Лига Европы

АЕК нанес Динамо второе подряд поражение в ЛЕ – кошмары команды Луческу, новый исторический провал, VAR украл гол киевлян.

Фенербахче в добавленное время спас ничью с Ренном – пенальти от белоруса подарил Динамо призрачные шансы.

Бетис победил Лудогорец благодаря историческому голу Хоакина, Рома разгромила ХИК – Белотти впервые забил за "джалоросси". Роналду дебютным голом в сезоне нанес поражение Ковалю, Митьюлланд с мячом этнического украинца уничтожил Лацио.

Лига конференций

СК Днепр-1 унизил Аполлон: неудержимый Довбик сделал три гола, киприотский Индзаги и историческая победа.

АЗ, Вест Хэм и Вильяреал идут без потерь, Качараба помог Славии одержать победу – все результаты второго тура Лиги конференций.

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Травмированные лидеры Динамо стараются максимально поддерживать команду: Георгий Бущан на костылях прибыл в расположение киевлян, а Николай Шапаренко записал видеообращение прямо из больничной палаты.

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