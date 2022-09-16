Главные новости 15 сентября: очередное фиаско Динамо в Европе, эффектная победа СК Днепр-1
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 15 сентября.
Лига Европы
АЕК нанес Динамо второе подряд поражение в ЛЕ – кошмары команды Луческу, новый исторический провал, VAR украл гол киевлян.
Фенербахче в добавленное время спас ничью с Ренном – пенальти от белоруса подарил Динамо призрачные шансы.
Бетис победил Лудогорец благодаря историческому голу Хоакина, Рома разгромила ХИК – Белотти впервые забил за "джалоросси". Роналду дебютным голом в сезоне нанес поражение Ковалю, Митьюлланд с мячом этнического украинца уничтожил Лацио.
Лига конференций
СК Днепр-1 унизил Аполлон: неудержимый Довбик сделал три гола, киприотский Индзаги и историческая победа.
АЗ, Вест Хэм и Вильяреал идут без потерь, Качараба помог Славии одержать победу – все результаты второго тура Лиги конференций.
Другие топ-новости
Травмированные лидеры Динамо стараются максимально поддерживать команду: Георгий Бущан на костылях прибыл в расположение киевлян, а Николай Шапаренко записал видеообращение прямо из больничной палаты.
Мбаппе может еще раз "кинуть" Реал и выбрать АПЛ – тайный пункт в контракте дает надежду трем грандам.
Ювентус видит Де Дзерби оптимальным вариантом на замену Аллегри – деньги сдерживают Турин, но терпение заканчивается.