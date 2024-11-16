Сборная Украины

Грузия – Украина: пресс-конференция Реброва – о состоянии Довбика, план против Хвичи и ожидания от соперника.

Украина U-21 вырвала яркую ничью в Португалии – автогол и дубль капитана, фантомный пенальти начал камбэк.

Украина потеряла форварда на матч против Грузии – Ребров рискует остаться без альтернативы.

Лига наций

Швейцария впервые понизилась в классе, Роналду забил 910-й гол Роналду забил 910-й гол – конкурент Зинченко привез пенальти.

Испания одолела Данию, выиграв группу Лиги наций – Айозе выдал лучший матч за сборную, "Фурия" потеряла двух хавбеков.

Матч Румыния – Косово остановлен из-за провокаций болельщиков.

Другие топ-новости

Аргентина сенсационно проиграла Парагваю, Бразилия с фейлом Винисиуса оступилась с Венесуэлой: квалификация ЧМ-2026.

Французскому гранду пригрозили понижением в классе – ему запретили покупать игроков зимой.

Шахтер – Бавария: "горняки" снизили цены билетов на матч Лиги чемпионов – немецкие ультрас бойкотировали поединок.

Новый тренер Довбика дал первую пресс-конференцию – ни одного упоминания об украинце, шанс для изгнанников Юрича и жесткое требование.