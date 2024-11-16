Главные новости 15 ноября: Украина готовится играть с Грузией, дисквалификация Лиона, феерия Роналду
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 15 ноября.
Сборная Украины
Грузия – Украина: пресс-конференция Реброва – о состоянии Довбика, план против Хвичи и ожидания от соперника.
Украина U-21 вырвала яркую ничью в Португалии – автогол и дубль капитана, фантомный пенальти начал камбэк.
Украина потеряла форварда на матч против Грузии – Ребров рискует остаться без альтернативы.
Лига наций
Швейцария впервые понизилась в классе, Роналду забил 910-й гол Роналду забил 910-й гол – конкурент Зинченко привез пенальти.
Испания одолела Данию, выиграв группу Лиги наций – Айозе выдал лучший матч за сборную, "Фурия" потеряла двух хавбеков.
Матч Румыния – Косово остановлен из-за провокаций болельщиков.
Другие топ-новости
Аргентина сенсационно проиграла Парагваю, Бразилия с фейлом Винисиуса оступилась с Венесуэлой: квалификация ЧМ-2026.
Французскому гранду пригрозили понижением в классе – ему запретили покупать игроков зимой.
Шахтер – Бавария: "горняки" снизили цены билетов на матч Лиги чемпионов – немецкие ультрас бойкотировали поединок.
Новый тренер Довбика дал первую пресс-конференцию – ни одного упоминания об украинце, шанс для изгнанников Юрича и жесткое требование.