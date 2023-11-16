Главные новости 15 ноября: детали тайного матча сборной Украины, новая работа для Луческу, рекордная прибыль Ман Сити
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за среду, 15 ноября.
Сборная Украины
Украина победоносно начала отбор Евро-2024 – форвард Динамо и вингер Сандерленда принесли тяжелые 3 очка с хозяевами.
Лехия анонсировала спарринг со сборной Украины – известны время и место тайной встречи.
Ребров решил судьбу форварда Динамо на матч с Италией – наставник молодежной сборной Украины раскрыл все карты.
Украина
Шахтер выбил из Тоттенхэма хорошую компенсацию за Соломона – теперь Палкин берется за дело в 150 млн.
Четыре звезды сборной Украины и недавние беглецы: обновлено перечень спортсменов, не вернувшихся в Украину.
Луческу получил неожиданный вариант продолжения карьеры – клуб-средняк и дерби с Коноплянкой.
Мир
Евро-2024: Израиль не дал Швейцарии досрочно выйти из группы – список команд, которые уже на чемпионате Европы.
Довбик и Цыганков получили соперника из 4 дивизиона, Яремчук поедет к "кабинетному победителюь": жеребьевка Кубка Испании
Манчестер Сити объявил о рекордном доходе в истории АПЛ – зарплатная ведомость также возросла до невиданных сумм.