Сборная Украины

Украина победоносно начала отбор Евро-2024 – форвард Динамо и вингер Сандерленда принесли тяжелые 3 очка с хозяевами.

Лехия анонсировала спарринг со сборной Украины – известны время и место тайной встречи.

Ребров решил судьбу форварда Динамо на матч с Италией – наставник молодежной сборной Украины раскрыл все карты.

Украина

Шахтер выбил из Тоттенхэма хорошую компенсацию за Соломона – теперь Палкин берется за дело в 150 млн.

Четыре звезды сборной Украины и недавние беглецы: обновлено перечень спортсменов, не вернувшихся в Украину.

Луческу получил неожиданный вариант продолжения карьеры – клуб-средняк и дерби с Коноплянкой.

Мир

Евро-2024: Израиль не дал Швейцарии досрочно выйти из группы – список команд, которые уже на чемпионате Европы.

Довбик и Цыганков получили соперника из 4 дивизиона, Яремчук поедет к "кабинетному победителюь": жеребьевка Кубка Испании

Манчестер Сити объявил о рекордном доходе в истории АПЛ – зарплатная ведомость также возросла до невиданных сумм.