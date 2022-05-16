Украинцы за границей

Лунин стал героем Реала в матче Примеры. Украинец отразил пенальти и вполне заслуженно получил звание лучшего игрока матча.

Вест Хэм встречался с Манчестер Сити: Зинченко в аномальной роли организовал рекорд и 2 гола. А вот Ярмоленко простился с "молотками".

Соболь отличился ассистом , в третий раз подряд стал чемпионом Бельгии с Брюгге и вышел в Лигу чемпионов. Малиновский завершил сезон досрочно , а его Аталанта проиграла.

Драка Миколенко, две красные и скандал VAR : Эвертон в безумном матче упустил шанс гарантировать себе выживание.

Сборные Украины

"Сине-желтые" стали победителями Дефлимпийских игр , обыграв в финале Францию. Есть видео гола и торжества наших триумфаторов.

Также наша другая сборная (среди игроков с недостатками опорно-двигательного аппарата) выиграла шестой чемпионат мира среди паралимпийцев .

Команда Петракова получила мощное легионерское усиление , а также хорошие новости из лазарета о состоянии двух звезд.

Европа

Определились все участники Суперкубка Испании : Эль Класико может состояться в финале.

Также стали известны 20 участников группового этапа Лиги чемпионов-2022/23 – есть корзина для Шахтера.