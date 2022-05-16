Главные новости 15 мая: феерический матч Лунина за Реал, успехи и падения украинцев в Европе и мире
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 15 мая.
Украинцы за границей
Лунин стал героем Реала в матче Примеры. Украинец отразил пенальти и вполне заслуженно получил звание лучшего игрока матча.
Вест Хэм встречался с Манчестер Сити: Зинченко в аномальной роли организовал рекорд и 2 гола. А вот Ярмоленко простился с "молотками".
Соболь отличился ассистом, в третий раз подряд стал чемпионом Бельгии с Брюгге и вышел в Лигу чемпионов. Малиновский завершил сезон досрочно, а его Аталанта проиграла.
Драка Миколенко, две красные и скандал VAR: Эвертон в безумном матче упустил шанс гарантировать себе выживание.
Сборные Украины
"Сине-желтые" стали победителями Дефлимпийских игр, обыграв в финале Францию. Есть видео гола и торжества наших триумфаторов.
Также наша другая сборная (среди игроков с недостатками опорно-двигательного аппарата) выиграла шестой чемпионат мира среди паралимпийцев.
Команда Петракова получила мощное легионерское усиление, а также хорошие новости из лазарета о состоянии двух звезд.
Европа
Определились все участники Суперкубка Испании: Эль Класико может состояться в финале.
Также стали известны 20 участников группового этапа Лиги чемпионов-2022/23 – есть корзина для Шахтера.
Суарес и еще один звездный игрок официально покинут Атлетико. А вот Мудрик отправится в Европу, переход в Байер почти закрыт.