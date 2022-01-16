Андрей Шевченко

Дженоа официально уволила Андрея Шевченко, украинский специалист уже начал переговоры о назначении наставником сборной Польши. Временно "грифонами" будет руководить тренер юниорской команды.

Перед отставкой Шевченко поссорился с руководством Дженоа.Клуб также отложил трансферные планы.

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Динамо отпустило Назария Русина в Черноморец. Такжеодесситы подписали полузащитника сборной Болгарии.

Шахтер объявил о трансфере Давида Нереса. Звездный бразилец уже дал амбициозное обещание украинским фанам.

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