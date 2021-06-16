Евро-2020

Завершился первый тур группового этапа Евро. Франция прагматично переиграла безыдейную Германию благодаря автоголу. В другом матче этого квартета Португалия на последних минутах устроила разгром Венгрии. Криштиану Роналду отметился дублем и стал абсолютным рекордсменом чемпионатов Европы.

Матч Украины против Северной Македонии на Евро-2020 станет частью судейского эксперимента. Александр Зубков пропустил тренировку сборной Украины, но еще имеет шансы сыграть на турнире. Илья Забарный и Анатолий Трубин попали в звездный список номинантов Golden Boy-2021.

Украина

Шахтер презентовал Роберто Де Дзерби – итальянец озвучил причину, по которой решился на переезд в Украину. Динамо вышло из отпуска – киевляне провели первую тренировку без Луческу.

УПЛ утвердила состав участников сезона 2021/22 и опубликовала календарь первого круга – известна дата Классического.

Заря официально усилилась двумя игроками Динамо. Сергей Булеца и Ахмед Алибеков присоединились к луганскому клубу на правах аренды. Василий Кобин вернулся в Минай, хотя только в марте попрощался с клубом.

Трансферы

Карло Анчелотти не одобрял трансфер Андрея Лунина – на украинца появился реальный претендент. Виталий Миколенко попал в список приоритетных трансферов Наполи.

Арсенал сделает Шахтеру заманчивое предложение по Манору Соломона. Португальский дуэт Манчестер Сити согласился перейти в Барселону – взрывной обмен становится реальным.