Главные новости 15 июля: Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов, экс-капитан Ливерпуля стал конкурентом украинца
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за вторник, 15 июля.
Украина
Ворскла официально объявила сенсационную замену Любеновичу
Динамо расписало ничью с Корвинулом – "травмированный" Тымчик сломал соперника и спровоцировал драку
Экс-клуб УПЛ приближается к исчезновению – игроки смирились и разбегаются в другие команды
Динамо окончательно отказалось от трансфера колумбийского великана – Суркис был готов давать "почти рекордные деньги"
Карпаты официально попрощались с чемпионом мира – он забивал Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Звезда Шахтера стал приоритетной целью бельгийского гранда
Еврокубки
Определился первый официальный соперник Динамо в Лиге чемпионов – эпичная развязка в серии пенальти с 28 ударами
Лига чемпионов: экс-соперник Динамо прошел дальше, обидчик Полесья вылетел, Будучност едва не создала камбэк в меньшинстве
Соперник Шахтера прощается с подзабытой экс-звездой Ливерпуля – он нацелен на АПЛ
Скандальный партнер Трубина усилил следующего соперника Шахтера в ЛЕ – за него отдадут рекордные деньги
Трансферы
Титулованный экс-капитан Ливерпуля стал одноклубником Ярмолюка – легенда официально возвращается в АПЛ
Ливерпуль готовит еще один рекордный трансфер – предложение в безумные 138 миллионов уже прислали
Палач Украины переходит в Атлетико – неделю назад клуб считал его подписание нецелесообразным
Украинцы за границей
Забарный получил сигнал на презентации новой формы Борнмута – с ключевыми игроками так не делают (ВИДЕО)
Украинец неожиданно едет на сборы с клубом АПЛ – он в списке 6 избранных
Реал установил ценник на Лунина – такую сумму может потянуть лишь одна лига, бывший клуб украинца жестко "отшили"
Миколенко сыграл за Эвертон первый контрольный матч лета – украинец отыграл тайм и создал классный момент