Украина

Ворскла официально объявила сенсационную замену Любеновичу

Динамо расписало ничью с Корвинулом – "травмированный" Тымчик сломал соперника и спровоцировал драку

Экс-клуб УПЛ приближается к исчезновению – игроки смирились и разбегаются в другие команды

Динамо окончательно отказалось от трансфера колумбийского великана – Суркис был готов давать "почти рекордные деньги"

Карпаты официально попрощались с чемпионом мира – он забивал Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Звезда Шахтера стал приоритетной целью бельгийского гранда

Еврокубки

Определился первый официальный соперник Динамо в Лиге чемпионов – эпичная развязка в серии пенальти с 28 ударами

Лига чемпионов: экс-соперник Динамо прошел дальше, обидчик Полесья вылетел, Будучност едва не создала камбэк в меньшинстве

Соперник Шахтера прощается с подзабытой экс-звездой Ливерпуля – он нацелен на АПЛ

Скандальный партнер Трубина усилил следующего соперника Шахтера в ЛЕ – за него отдадут рекордные деньги

Трансферы

Титулованный экс-капитан Ливерпуля стал одноклубником Ярмолюка – легенда официально возвращается в АПЛ

Ливерпуль готовит еще один рекордный трансфер – предложение в безумные 138 миллионов уже прислали

Палач Украины переходит в Атлетико – неделю назад клуб считал его подписание нецелесообразным

Украинцы за границей

Забарный получил сигнал на презентации новой формы Борнмута – с ключевыми игроками так не делают (ВИДЕО)

Украинец неожиданно едет на сборы с клубом АПЛ – он в списке 6 избранных

Реал установил ценник на Лунина – такую сумму может потянуть лишь одна лига, бывший клуб украинца жестко "отшили"

Миколенко сыграл за Эвертон первый контрольный матч лета – украинец отыграл тайм и создал классный момент