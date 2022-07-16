Главные новости 15 июля: Динамо проиграло последний спарринг, первый трансфер Шахтера, наказание для оккупантов
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей в пятницу, 15 июля.
Война России против Украины
Виталий Миколенко помог фонду "Львы на джипе" приобрести 7 пикапов для нужд ВСУ.
Российская сборная и клубы окончательно дисквалифицированы по всем турнирам. Спортивный арбитражный суд в Лозанне стал на сторону добра и справедливости, официально отклонив апелляции россиян.
Россия напала на Украину: страсти по Йовичевичу, низость бывшей Роналду и окончательный выбор Шахтера (LIVE).
Украина
Динамо проиграло Антверпену: гола Цыганкова не хватило, невнятная репетиция перед Фенербахче.
Шахтер оформил первый трансфер после прихода Йовичевича. Новичок обошелся "горнякам" в довольно скромную по довоенным меркам сумму.
"Чим керується Довбик, коли скидає одіж після забитого голу?": розпуста у футболі та Ірина Морозюк – балом править хіть
Мир
Эриксен официально стал игроком Манчестер Юнайтед – удивительное возвращение после остановки сердца на Евро.
Манчестер Сити принял решение по Зинченко и сенсационно покидает конкурента украинца.