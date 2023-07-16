Главные новости 15 июля: Арсенал подписал Райса, Месси презентовали в Майами, испанцы нацелились на Довбика
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за субботу, 15 июля.
Украина
Президент УПЛ рассказал, когда вернется Суперкубок Украины.
Шевченко и Зинченко на Олимпийском оригинально анонсировали миру топ-матч за Украину.
Ингулец в сумасшедшем матче перестрелял Черноморец, Ворскла расписала ничью с польским клубом: спарринги команд УПЛ.
СК Днепр-1 хочет создать дуэт бомбардиров чемпионата Украины – 300 тысяч долларов оказалось мало.
Мир
Марселино выиграл дебютный спарринг с Марселем – Малиновский мощно стартовал с новым тренером.
Партнер Цыганкова лишил Довбика одного из лучших вариантов трансфера. В то же время, испанцы в восторге от Артема – Жирона придумала хитрый план подписания украинского топ-форварда.
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса – Криштиану заработал фантастические деньги, сбросив Месси с трона.
Интер разозлился и вышел из борьбы за Лукаку – бельгиец хочет перейти к конкуренту.
Официальные трансферы
Интер Майами презентовал Месси – аргентинец получил рекордный контракт.
Арсенал подписал игрока сборной Англии Деклана Райса – самый дорогой трансфер британского футбола.