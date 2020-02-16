Главные новости 15 февраля: последний спарринг Динамо, тяжелая победа Барселоны, ужас Манчестер Сити продолжается

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 февраля.

Украина

Киевское Динамо завершило зимний сбор победой над Динамо Тбилиси. Вашему вниманию видеообзор поединка. Главный тренер "бело-синих" рассказал о готовности подопечных ко второй части сезона.

Молодежная команда Динамо оставила киевлян без еврокубковой весны. Сергей Тищенко специально для Футбол 24 разобрал, почему юные таланты не смогли обыграть сверстников из загребского Динамо.

Европа

Манчестер Сити еще не оправился от дисквалификации в Лиге чемпионов, как над командой Гвардиолы навис еще более жестокий вердикт. В клубе провели экстренное совещание, где объяснили игрокам дальнейшие действия.

Барселона в центральном матче тура Примеры обыграла Хетафе. Видеообзор встречи по ссылке.

ПСЖ неожиданно потерял очки во французском первенстве в матче, где было забито 8 голов.

Украинцы за рубежом

Голкипер Овьедо Андрей Лунин подставил свою команду в матче 28-го тура Сегунды.

Украинский хавбек Лечче Евгений Шахов помог своей команде победить СПАЛ и завоевать важные три очка.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на встречу Ромой, но это не помешало бергамаскам победить команду Фонсеки.