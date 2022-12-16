Эндрик перешел в Реал / фото из соцсетей

ЧМ-2022

Сборная Португалии официально осталась без главного тренера. Фернанду Сантуш покинул свой пост, хотя имел контракт до 2024 года. Одним из кандидатов на замену стал Жозе Моуринью.

ФИФА назначила арбитра на финал ЧМ-2022 – историческое событие с плохим знаком для Месси и Аргентины.

Украина

Сергей Ребров прокомментировал возможное приглашение в сборную Украины.

СК Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков. По предположениям журналистов, рассмотрение дела в УЕФА инициировали из УАФ.

"З Кононовим говорили про Україну": інтерв'ю бомбардира Кривбасу – Вернидуб, легіонери Кривого Рогу, іспанці у Карпатах.

Мир

Андрей Шевченко получил маститого конкурента в борьбе за должность главного тренера сборной Польши.

Мадридский Реал официально объявил о трансфере Эндрика – 60 миллионов за 16-летнего бразильца.

Руслан Малиновский не станет свободным агентом в 2023 году – Аталанта активирует опцию продления контракта.