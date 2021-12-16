Украина

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины – Динамо и Шахтер получили соперников. Заря отреагировала на интерес Ференцвароша к Виктору Скрипнику. Поворознюк разнес Ингулец за первую половину сезона – статус неприкасаемых только у 3 игроков.

Виталий Миколенко в шаге от перехода в АПЛ. Защитник Динамо уже подписал контракт с Эвертоном, а СМИ раскрыло сумму трансфера. Минай оформил исторический трансфер. Марлос заинтересовал арабские, бразильские и мексиканские клубы, но может остаться в Европе.

Европа

Серхио Агуэро со слезами на глазах объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Аргентинец оставил трогательное послание. Уругвай назначил нового наставника сборной.

Безус отдал ассист, но проиграл Шведу в бешеной перестрелке – Марьян с худшей оценкой среди победителей. Арсенал уверенно победил Вест Хэм, поднявшись в зону Лиги чемпионов – "молотобойцы" без Ярмоленко покинули топ-4 АПЛ.

4 очевидных фаворита, Месси, Роналду и Яремчук – аутсайдеры: оценка пар 1/8 финала Лиги чемпионов. Шахтер удержался в топ-20 клубного рейтинга УЕФА, Динамо тоже сохранило позиции.

Шева в Дженоа

Андрей Шевченко накануне одержал первую победу в Италии. Украинец прокомментировал успех и трансферные планы. Шевченко вернется на Сан-Сиро, ведь Дженоа сыграет с Миланом в Кубке Италии. Шева лично пытается устроить трансфер игрока Милана – Мальдини готов помочь давнему товарищу.