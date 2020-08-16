Главные новости 15 августа: Зинченко сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, Швед перешел в новый клуб, трансферы Динамо

Лига чемпионов

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов. Последним туда прорвался Лион, который сенсационно выбил из турнира Манчестер Сити. Гвардиола снова опозорился в ЛЧ, а Александр Зинченко наблюдал за фиаско со стороны. Смотрите видео голов и обзор матча.

Впервые в истории Лиги чемпионов полуфиналы пройдут без команд из Испании, Англии и Италии. Роналду и Месси завершают эру – провальный сезон может привести к уходу легенд. Как Лео переживал изнасилование Барселоны от Баварии – кадр дня.

Наши за границей

Марьян Швед официально продолжит карьеру в Мехелене – Селтик отпустил украинца в аренду с правом выкупа. У нас в Бельгии уже есть солидный десант. Вчера состоялся матч с участием 4 сборников: ошибка и гол Игоря Пластуна, "сухой" Роман Яремчук, активный Роман Безус и неожиданная победа Евгения Макаренко.

Руслан Малиновский может покинуть Аталанту – клуб готов продать украинца и подписать лидера Шахтера. А вот Евгений Шахов имеет шанс остаться в Серии А – на хавбека появился претендент.

Украина

Динамо провело третий летний спарринг – опять секретный. Киевляне легко разбили Полесье: Луческу удачно трансформирует игроков, Супряга и Дуэлунд посрамляют экс-тренеров, феерия украинцев.

Динамо якобы пыталось приобрести кандидата в сборную Украины и рассмотрело вариант пригласить Селезнева. А еще киевляне подписали второго новичка при Луческу.

Интер – Шахтер: УЕФА назначил арбитров на полуфинал Лиги Европы. Мораес имел предложения из Италии – форвард объяснил, почему остался в Шахтере.