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ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИОН БАРСЕЛОНА - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ

Главные новости 15 августа: Зинченко сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, Швед перешел в новый клуб, трансферы Динамо

07:00 - Читати українською
Главные новости 15 августа: Зинченко сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, Швед перешел в новый клуб, трансферы Динамо
Главные новости футбола 15 августа

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 августа.

Лига чемпионов

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов. Последним туда прорвался Лион, который сенсационно выбил из турнира Манчестер Сити. Гвардиола снова опозорился в ЛЧ, а Александр Зинченко наблюдал за фиаско со стороны. Смотрите видео голов и обзор матча.

Впервые в истории Лиги чемпионов полуфиналы пройдут без команд из Испании, Англии и Италии. Роналду и Месси завершают эру – провальный сезон может привести к уходу легенд. Как Лео переживал изнасилование Барселоны от Баварии – кадр дня.

Наши за границей

Марьян Швед официально продолжит карьеру в Мехелене – Селтик отпустил украинца в аренду с правом выкупа. У нас в Бельгии уже есть солидный десант. Вчера состоялся матч с участием 4 сборников: ошибка и гол Игоря Пластуна, "сухой" Роман Яремчук, активный Роман Безус и неожиданная победа Евгения Макаренко.

Руслан Малиновский может покинуть Аталанту – клуб готов продать украинца и подписать лидера Шахтера. А вот Евгений Шахов имеет шанс остаться в Серии А – на хавбека появился претендент.

Украина

Динамо провело третий летний спарринг – опять секретный. Киевляне легко разбили Полесье: Луческу удачно трансформирует игроков, Супряга и Дуэлунд посрамляют экс-тренеров, феерия украинцев.

Динамо якобы пыталось приобрести кандидата в сборную Украины и рассмотрело вариант пригласить Селезнева. А еще киевляне подписали второго новичка при Луческу.

Интер – Шахтер: УЕФА назначил арбитров на полуфинал Лиги Европы. Мораес имел предложения из Италии – форвард объяснил, почему остался в Шахтере.

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