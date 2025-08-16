УПЛ

Оболонь вышла на первое место в УПЛ, переиграв Рух во Львове – Лях и Суханов забили со штрафных на глазах Реброва.

Форвард Динамо, пришедший из России, нашел новый клуб, Заря подписала плеймейкера из европейского чемпионата, а Колос официально заключил контракт с игроком сборной Украины.

Поражения Динамо и Полесья и ничья Шахтера – Украина снова без прорыва в таблице коэффициентов УЕФА.

Александрия жестко наказала двух игроков – лидер и капитан команды поплатились за удаление в матче УПЛ.

Буковина едва не потеряла очки с Пробоем, выигрывая 4:1, а Левый Берег одержал волевую победу над Викторией.

Трансферы

Милан официально подписал седьмого новичка за лето, а Лидер Барселоны официально продлил контракт.

Роналду официально переманил в Аль-Наср звезду Баварии.

Ливерпуль официально подписал защитника за 35 млн евро – Михавко был конкурентом.

РБ Лейпциг подписал замену Шешко – пришлось выложить рекордные деньги.

Мир

Ассист Цыганкова и сейвы Крапивцова не спасли Жирону – Райо Вальекано уничтожил каталонцев в матче-открытии Ла Лиги.

Ливерпуль выгрыз волевую победу над Борнмутом в матче-открытии АПЛ – новичок мерсисайдцев оформил гол+пас.

Вильяреал уверенно победил Овьедо в матче-возвращении Касорлы в Ла Лигу – легенде устроили овацию.

Ренн в меньшинстве обыграл Марсель с голом на 90+1-й минуте – фанаты отметились скандальным баннером.

Новая сборная провела первый международный матч – проиграли 0:4 и сильно радовались.