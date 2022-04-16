Война Украины против России

Роман Абрамович еще не продал Челси, а список санкций только расширяется. Недвижимость русского миллиардера заморозила Франция. Оказывается, он владел даже дворцом короля.

Украинских футболисток вывезли из Мариуполя в Россию. Еще несколько остались в подвалах заблокированного города. Известный ультрас Шахтера погиб в войне с Россией.

Россия напала на Украину: Петраков раскрыл планы сборной, Шахтер готов массово продавать игроков (LIVE)

Сборная Украины

Александр Петраков объявил список игроков сборной Украины для подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022. Есть два дебютанта, а Ракицкому места не нашлось.

Наша команда соберется уже 29 апреля. В распоряжении "сине-желтых" будет спортивный комплекс в Словении. Тренерский штаб запланировал провести четыре товарищеских матча.

УПЛ

Шахтер получил предложение по трансферу Михаила Мудрика в Брентфорд. Англичане дают 20 миллионов, но к украинцу есть интерес более статусных клубов. Также "горняки" почти закрыли переход Фернандо в Зальцбург.

СК Днепр-1 установил заоблачный ценник Довбика для Динамо. Также форварда сборной Украины хочет пригласить Торино, который летом попрощается со своим лидером атак Андреа Белотти.

Украина сохранила свою позицию в клубном рейтинге УЕФА – отбились от нескольких стран