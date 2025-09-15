Украина

Карпаты продлили безвыигрышную серию в УПЛ, расписав ничью с Полтавой – "джокер" спас Лупашко от поражения. Эта ничья приблизила Владислава Лупашко к увольнению – владелец "зелено-белых" дал наставнику две игры на исправление ситуации, а игра с Полтавой стала первой из них.

Колос победил Зарю и, обойдя Шахтер, сравнялся с Динамо на вершине УПЛ – Климчук оформил гол+пас.

Полесье вырвало победу над Кривбассом, прервав 6-матчевую серию поражений.

Мир

Манчестер Сити разбил Юнайтед в дерби – дебют Доннаруммы, Холанд оформил дубль и выдал фантастический промах. Ливерпуль же вырвал победу над Бернли, забив решающий гол на 90+5 минуте с пенальти.

Барселона забила 6 голов Валенсии – Левандовски и Фермин оформили дубль, Рафинья забил дважды несмотря на наказание Флика.

Украинцы за рубежом

Ванат поразил Испанию дебютным голом и сразу стал лучшим в Жироне – каталонцы драматично упустили победу на 90+2. Видеообзор матча с дебютным голом экс-форварда Динамо можно посмотреть по ссылке. Тренер Жироны Мичел лаконично оценил результативный дебют Ваната.

ПСЖ победил Ланс перед стартом в ЛЧ – Забарный спасал и привозил, парижане получили три травмы, Барколя оформил дубль.

Рома сенсационно потерпела первое поражение при Гасперини – Довбик получил унизительный приговор от тренера.

Попов зажигает в Италии – четвертый гол украинца в сезоне произвел фурор и спас ничью.

Кухаревич голом спас Слован от поражения после удаления Игнатенко – украинец забил во втором матче подряд, а Лос-Анджелес с ассистом Смолякова дожал Сан-Хосе – украинец ассистировал Сону.

Степанов голом спас Нюрнберг от поражения – украинец "отомстил" Клозе за недоверие.