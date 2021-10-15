УПЛ

Чемпионат Украины возвращается с паузы. Сегодня состоится первый матч 11 тура – Шахтер принимает Зарю. "Горняки" вернули двух игроков из лазарета до игры с Реалом.

Динамо также получило приятные новости перед поединком с Барселоной. Буяльский и Миколенко тренируются в общей группе и готовы сыграть против Львова.

Металлист 1925 объявил о подписании защитника сборной Грузии, которого сватали в АПЛ за 15 миллионов. Львов усилился румынским защитником.

Футболисты сборной

Появились слухи, что Андрей Лунин летом попытается покинуть Реал. Украинский голкипер устал от отсутствия игровой практики. Александр Зинченко вернулся к тренировкам с Манчестер Сити после травмы.

УЕФА назвал лучших игроков сборной Украины по итогам октябрьских матчей. Андрей Ярмоленко заверил, что команда мечтает пробиться на чемпионат мира.

Мы поговорили с Вячеславом Грозным: Петракову и сборной Украины мешает неожиданная проблема, Динамо и Шахтер получили одну цель, а Вернидуб "вакцинировался".

Мир

Золотой мяч-2021: авторитетное издание приоткрыло ширму с 5-ю финалистами, а букмекеры уже "определили" победителя.

Барселона официально продлила контракт с Педри – клаусула составляет 1 миллиард евро. ПСЖ будет заманивать Холанда космической зарплатой – столько не получают даже Месси с Неймаром. Стерлинг публично заявил о готовности покинуть Манчестер Сити – звезде надоело сидеть на скамейке у Гвардиолы.