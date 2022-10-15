Главные новости 14 октября: Бущан анонсировал свое возвращение после травмы, Мбаппе решил уйти из ПСЖ
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 14 октября.
Украина
Таблица коэффициентов: Динамо снова подводит, Украина теряет стратегическое место и еврокубковую квоту.
Верес расписал ничью с Минаем и поднялся на четвертую позицию в УПЛ.
Защитник СК Днепр-1 стал автором лучшего гола недели в Лиге конференций.
Восстановление Бущана затягивается – кипер Динамо признался, когда сможет вернуться на поле.
"То футбол, чоловіче, а не курник": Динамо йде на антирекорд, або Що робив Суркіс у своєму телефоні.
Мир
Брентфорд обыграл Брайтон с победным голом-шедевром – второе поражение Де Дзерби в АПЛ, экс-тренер Шахтера полез в драку.
Повреждение Н'Голо Канте оказалось очень серьезным – звезда сборной Франции пропустит ЧМ-2022.
Килиан Мбаппе окончательно решил покинуть ПСЖ – "фабрика троллей" подтолкнула к решению.