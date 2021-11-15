ЧМ-2022

Определились еще три участника чемпионата мира. Хорватия дожала Россию на тяжелом поле и завоевала прямую путевку на Мундиаль. Команда Карпина терпела, но в конце встречи сама себя выбила в плей-офф автоголом.

Испания, преодолев стерильность и нервы, обыграла Швецию и также вышла на чемпионат мира. Сербия на последних минутах вырвала победу над Португалией и едет в Катар вместо Роналду, а Криш стал потенциальным соперником Украины в плей-офф.

Вербич травмировался в сборной Словении, Германия разгромила Армению, а Северная Македония одолела Исландию и вышла в плей-офф.

Сборная Украины

Завтра наши футболисты сыграют матч за второе место в группе против Боснии и Герцеговины. Сборная Украины попросила благословения священника перед решающим поединком.

Колашинац не поможет Боснии и Герцеговине в матче с Украиной – защитнику Арсенала наложили гипс. Джеко решил также пропустить игру. Матч рассудит арбитр финала Лиги чемпионов.

Другие новости

Победитель Лиги чемпионов во главе Барселоны согласился возглавить женскую сборную Украины. Женская команда Шахтера феерически завершила год – привычный разгром, удивительный гол и фантастические 89:0.

Кривбасс отпустил Металлист на вершине Первой лиги, прервав победную серию. Левый берег одолел Любомир и догнал Карпаты на вершине группы А Второй лиги.