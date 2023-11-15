Сборная Украины

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирная таблица, результаты и календарь матчей

Команда Реброва усилилась мощным десантом из Динамо и наконец-то в полном составе провела тренировку.

Украина – Италия: Спаллетти пригласил двух игроков на решающие матчи отбора к Евро-2024

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Украинцы за границей

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