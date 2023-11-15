Главные новости 14 ноября: сборная Украины начала подготовку к Италии, Наполи уволил тренера и назначил нового
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за вторник, 14 ноября.
Сборная Украины
Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирная таблица, результаты и календарь матчей
Команда Реброва усилилась мощным десантом из Динамо и наконец-то в полном составе провела тренировку.
Украина – Италия: Спаллетти пригласил двух игроков на решающие матчи отбора к Евро-2024
Где Кревсун? Оцениваем скандальный список Олега Кузнецова.
Украинцы за границей
Гармаш покинет Осиек уже зимой – новый тренер списал ветерана за месяц, есть 5 направлений бегства.
Довбик в очередной раз получил признание в Испании – украинец поразил авторитетное издание.
Лунин может получить от Реала новый контракт – через 50 дней он вправе подписать соглашение с новым клубом.
Известна зарплата Коваленко в Италии – украинец лидер по доходу.
Другие топ-новости
Наполи официально сменил главного тренера – творец прежних успехов не просил никаких гарантий.
УАФ отстранила арбитра и признала несколько ошибок в скандальных матчах УПЛ – официальное решение.
Лидер Зари самовольно покинул команду после ссоры с Кривенцовым – источник раскрыл детали инцидента.
Шаран отреагировал на возможную отставку из Миная – представитель клуба тоже сделал заявление.