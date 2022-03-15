Украина

Беньямин Вербич официально перебрался в Легию до конца сезона. Карлос Де Пена приблизился к возвращению в родной клуб. А вот Витиньо не покинет Динамо в ближайшее время.

Металлист официально отпустил лучшего бомбардира в чемпионате Бразилии. Павелко раскрыл планы по завершению сезона УПЛ – чемпионат приостановлен на неопределенный срок.

Война

Украинский футболист-волонтер убит российскими извергами. Владислав Ващук рассказал о жизни под обстрелами россиян, когда бомбили 15 часов подряд.

Мирча Луческу не поддержал изоляцию России от международных турниров. Ультрас Динамо мгновенно отреагировали, сделав заявление по поводу главного тренера и братьев Суркисов.

Защитник Динамо и форвард Зари тренируются с Боруссией Дортмундом. Леванте приютил на время войны двух полузащитников Кривбасса.

Европа

Месси хочет вернуться в Барселону. Неймар и Рамос также готовят побег из ПСЖ. Челси может получить нового владельца – арабские шейхи готовят космическое предложение.

Дубль и ассист Бензема принесли Реалу победу над Мальоркой – "сливочные" оторвались от второго места на 10 очков. Манчестер Сити снова не сумел переиграть Кристал Пелас и увеличил шансы Ливерпуля на чемпионство.