Главные новости 14 марта: Вербич официально покинул Динамо, Луческу показал нутро, Реал шагнул к чемпионству
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 марта.
Украина
Беньямин Вербич официально перебрался в Легию до конца сезона. Карлос Де Пена приблизился к возвращению в родной клуб. А вот Витиньо не покинет Динамо в ближайшее время.
Металлист официально отпустил лучшего бомбардира в чемпионате Бразилии. Павелко раскрыл планы по завершению сезона УПЛ – чемпионат приостановлен на неопределенный срок.
Война
Украинский футболист-волонтер убит российскими извергами. Владислав Ващук рассказал о жизни под обстрелами россиян, когда бомбили 15 часов подряд.
Мирча Луческу не поддержал изоляцию России от международных турниров. Ультрас Динамо мгновенно отреагировали, сделав заявление по поводу главного тренера и братьев Суркисов.
Защитник Динамо и форвард Зари тренируются с Боруссией Дортмундом. Леванте приютил на время войны двух полузащитников Кривбасса.
Европа
Месси хочет вернуться в Барселону. Неймар и Рамос также готовят побег из ПСЖ. Челси может получить нового владельца – арабские шейхи готовят космическое предложение.
Дубль и ассист Бензема принесли Реалу победу над Мальоркой – "сливочные" оторвались от второго места на 10 очков. Манчестер Сити снова не сумел переиграть Кристал Пелас и увеличил шансы Ливерпуля на чемпионство.