"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 14 мая.

Главные новости 14 мая: Михайличенко окончательно покинул Динамо, Малиновский заинтересовал три топ-клуба Европы

Украина

Алексей Михайличенко окончательно покинул Динамо и может трудоустроиться в УАФ. Должность спортивного директора может занять Владимир Бессонов.

Главный врач Динамо сообщил детали травмы Миколенко. Кроме того, киевляне отрапортовали о реабилитации Вербича, Шепелева, Цитаишвили и еще шести игроков.

Вслед за Луишем Каштру Шахтер покинул его ассистент Витор Северино.

Александрия на пороге революционных изменений: уволены администрация и тренерский штаб, клуб ждет 22-летнего президента.

Мир

Ференцварош готовится к прощанию с Сергеем Ребровым. Украинского специалиста может заменить бывший тренер Ярмоленко.

Артем Довбик попал в шорт-лист Марселя – форвард сборной Украины должен заменить в команде Милика.

Руслан Малиновский стал трансферной целью для ПСЖ, Интера и Челси.

Нидерланды объявили расширенную заявку на Евро-2020 – известно, кто угрожает Украине в первом матче.

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