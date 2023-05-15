Украина

Заря уничтожила Металлист и оставила Динамо без реальных шансов на бронзу, а Кривбасс вырвал победу над Рухом.

Верес минимально победил Металлист 1925. Ворскла одолела Львов и сохранила шансы на еврокубки.

Оболонь оформила досрочный выход в УПЛ. Сразу за киевлянами путевку в элиту получило Полесье.

Европа

Барселона выиграла Ла Лигу, уничтожив Эспаньол: фанаты выгнали команду Хави из поля после одержания 27-го чемпионства.

Арсенал без Зинченко разгромно проиграл Де Дзерби, а Манчестер Сити похоронил последние надежды "канониров" на чемпионство победой над Эвертоном.

УЕФА обнародовал обновленный формат Лиги чемпионов: революционный групповой этап и сохранение традиций.

Стало окончательно известно, кто возглавит Челси. Мудрик получит нового тренера только летом.

Украинцы за границей

Марсель переиграл Анже, а Малиновский организовал гол для звездного капитана Кроме этого, Олимпик выкупит украинца в Аталанты.

Миколенко рискует пропустить концовку сезона в АПЛ: спортивный врач вынес вердикт, главный тренер тоже оценил состояние защитника.

Чигринский драматично вылетел из элиты в последнем туре чемпионата Греции.