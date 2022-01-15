Украина

Нерес официально перешел в Шахтер, а Аякс назвал сумму трансфера. Давид уже прибыл в Киев, прошел медосмотр, но "горняки" объявят о трансфере сегодня, 15 января.

Владимир Шаран вернулся в украинскую Премьер-лигу. Теперь он будет спасать закарпатский Минай от вылета.

Заря усилилась бывшим форвардом Шахтера и Олегом Данченко. Жена украинца несколько часов спустя погибла в автокатастрофе .

Шахтер потерял двух важных игроков из-за бытовой травмы и хронических проблем. А Динамо вышло из отпуска.

Андрей Шевченко

Андрей Николаевич после поражения Милану признался, что осознает возможность увольнения с поста главного тренера Дженоа.

Тем не менее, Шевченко может получить еще один шанс во главе "грифонов": известны условия.

Украинский тренер мог победить Милан только при одном условии – он приближается к безумному "джекпоту"

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Дженоа лишилась сразу двух игроков, но до этого оформила переход игрока Ромы.

Легенда Манчестер Юнайтед вернулся в Европу и продолжит карьеру в Серии А.