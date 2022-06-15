Главные новости 14 июня: сборная Украины завершила сезон ничьей, последний участник ЧМ-2022, позор Англии и Италии
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 14 июня.
Лига наций
Сборная Украины расписала ничью с Ирландией в последнем матче сезона: гол Довбика и сейвы Ризныка спасли от фиаско. После Петраков подытожил неубедительную дуэль.
Соперники "сине-желтых" – Шотландия и Армения – выдали яркий матч с двумя удалениями и шоу британцев.
Венгрия второй раз за 10 дней унизила Англию и сенсационно возглавила группу Лиги наций. Германия в параллельном матче разбила Италию с рекордсменом.
Трансферы
Лунин и Реал окончательно определились по поводу будущего: звездный голкипер не сможет реализовать свою мечту.
Ливерпуль представил уже бывшего конкурента Яремчука, который обошелся клубу в 100 миллионов. Представил очень ценного новичка и Реал.
Дибала выбрал следующий клуб: известны детали контракта "изменника" Ювентуса. Матич же стал игроком Ромы.
Другие важные новости
Коста-Рика выстрадала последнюю путевку на ЧМ-2022, одержав победу в финале межконтинентального плей-офф. Теперь известен весь список участников Мундиаля.
Клуб игрока сборной Украины вылетел в третий дивизион чемпионата Франции из-за безумных долгов.
Результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Зубков и Пластун получили соперников.