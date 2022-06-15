Лига наций

Сборная Украины расписала ничью с Ирландией в последнем матче сезона: гол Довбика и сейвы Ризныка спасли от фиаско. После Петраков подытожил неубедительную дуэль.

Соперники "сине-желтых" – Шотландия и Армения – выдали яркий матч с двумя удалениями и шоу британцев.

Венгрия второй раз за 10 дней унизила Англию и сенсационно возглавила группу Лиги наций. Германия в параллельном матче разбила Италию с рекордсменом.

Трансферы

Лунин и Реал окончательно определились по поводу будущего: звездный голкипер не сможет реализовать свою мечту.

Ливерпуль представил уже бывшего конкурента Яремчука , который обошелся клубу в 100 миллионов. Представил очень ценного новичка и Реал.

Дибала выбрал следующий клуб: известны детали контракта "изменника" Ювентуса. Матич же стал игроком Ромы.

Другие важные новости

Коста-Рика выстрадала последнюю путевку на ЧМ-2022, одержав победу в финале межконтинентального плей-офф. Теперь известен весь список участников Мундиаля.

Клуб игрока сборной Украины вылетел в третий дивизион чемпионата Франции из-за безумных долгов.