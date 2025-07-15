Главные новости 14 июля: Модрич стал игроком Милана, потенциальная потеря Динамо, новый тренер Роналду
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за понедельник, 14 июля.
Официальные трансферы
Реал завершил 50-миллионный трансфер лидера Бенфики.
Лука Модрич официально перешел в Милан.
Ливерпуль презентовал героя Евро-2024 – он уже дебютировал в матче против экс-команды украинца.
Исенко официально перешел в европейский клуб с украинцем в составе.
Украина
Динамо рискует остаться без игрока основы на старт квалификации в Лиге чемпионов – Шовковский нашел интересную замену.
Судаков получил награду лучшему бомбардиру Шахтера – в прошлом году тоже победил украинец.
Черноморец подписал шестерых новичков – клуб усилился экс-игроками Динамо и лидером Ворсклы.
Нападающий Шахтера заинтересовал сразу три команды Серии А – один из клубов сделал предложение.
Динамо интересуется французским защитником – киевляне хотят оформить трансфер до начала еврокубков.
Мир
Роналду получил нового тренера в Аль-Насре – специалист получил шанс на месть.
Луису Энрике грозит длительная дисквалификация за нападение на звезду Челси после финала КЧМ.
Илья Забарный поставил условие руководству ПСЖ – украинца может перехватить топ-клуб АПЛ.
Челси получил почти 115 млн за победу на Клубном ЧМ – стало известно, сколько заработали другие команды.