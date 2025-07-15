Официальные трансферы

Реал завершил 50-миллионный трансфер лидера Бенфики.

Лука Модрич официально перешел в Милан.

Ливерпуль презентовал героя Евро-2024 – он уже дебютировал в матче против экс-команды украинца.

Исенко официально перешел в европейский клуб с украинцем в составе.

Украина

Динамо рискует остаться без игрока основы на старт квалификации в Лиге чемпионов – Шовковский нашел интересную замену.

Судаков получил награду лучшему бомбардиру Шахтера – в прошлом году тоже победил украинец.

Черноморец подписал шестерых новичков – клуб усилился экс-игроками Динамо и лидером Ворсклы.

Нападающий Шахтера заинтересовал сразу три команды Серии А – один из клубов сделал предложение.

Динамо интересуется французским защитником – киевляне хотят оформить трансфер до начала еврокубков.

Мир

Роналду получил нового тренера в Аль-Насре – специалист получил шанс на месть.

Луису Энрике грозит длительная дисквалификация за нападение на звезду Челси после финала КЧМ.

Илья Забарный поставил условие руководству ПСЖ – украинца может перехватить топ-клуб АПЛ.

Челси получил почти 115 млн за победу на Клубном ЧМ – стало известно, сколько заработали другие команды.