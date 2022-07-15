Главные новости 14 июля: Йовичевич возглавил Шахтер, еще один украинец отправился покорять АПЛ
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 14 июля.
Украина
Шахтер официально получил нового тренера. Преемником Де Дзерби стал Йовичевич. Хорватский специалист уже представил своих помощников и начал подготовку к новому сезону.
Другой представитель УПЛ – Металлист – назначил неожиданного нового наставника команды и Кобина на должность спортивного директора.
В бою с оккупантами погибли ультрас донецкого Металлурга.
Украинцы за границей
На одного легионера-украинца стало больше. Ярмолюк присоединился к новичку АПЛ и получил порцию комплиментов от спортивного директора.
Филиппов, Вакулко и Юрченко уверенно идут дальше в квалификации Лиги конференций, еще три украинца вылетели. Кухаревич забил два мяча в Бельгии: победе не помешал удивительный промах.
Арсенал ведет переговоры с Манчестер Сити по Зинченко: известны приоритетный интерес и позиция украинца.
Европа
Привередливый Дембеле все же продлил контракт с Барселоной.
Роналду получил безумное предложение: трансфер на 300 миллионов евро в сенсационном направлении.
Фенербахче за неделю до матча против Динамо подписал форварда из АПЛ.