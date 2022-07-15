Украина

Шахтер официально получил нового тренера . Преемником Де Дзерби стал Йовичевич. Хорватский специалист уже представил своих помощников и начал подготовку к новому сезону.

Другой представитель УПЛ – Металлист – назначил неожиданного нового наставника команды и Кобина на должность спортивного директора.

В бою с оккупантами погибли ультрас донецкого Металлурга.

Украинцы за границей

На одного легионера-украинца стало больше. Ярмолюк присоединился к новичку АПЛ и получил порцию комплиментов от спортивного директора.

Филиппов, Вакулко и Юрченко уверенно идут дальше в квалификации Лиги конференций, еще три украинца вылетели. Кухаревич забил два мяча в Бельгии: победе не помешал удивительный промах.

Арсенал ведет переговоры с Манчестер Сити по Зинченко: известны приоритетный интерес и позиция украинца.

Европа

Привередливый Дембеле все же продлил контракт с Барселоной.

Роналду получил безумное предложение: трансфер на 300 миллионов евро в сенсационном направлении.