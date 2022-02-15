Еврокубки

Динамо U-19 узнало соперника в 1/8 Юношеской лиги УЕФА – результаты жеребьевки, весь путь к финалу.

Финал Лиги чемпионов могут перенести из России из-за возможного вторжения в Украину. УЕФА готов к такому сценарию в случае полномасштабной войны.

Уже во вторник стартует стадия 1/8 финала ЛЧ – ПСЖ примет Реал, а Ман Сити сыграет со Спортингом. Александр Зинченко попал в заявку "горожан".

Украина

Трансферное окно в Украине все еще открыто. СК Днепр-1 объявил о переходе очередного легионера, а Колос попрощался с двумя игроками. А вот Динамо не спешит подписывать новичков – журналист раскрыл причину. Как известно, этой зимой киевский клуб не усилился новыми игроками.

Возобновление УПЛ оказалось под угрозой срыва из-за российской агрессии. При этом международные матчи могут пройти во Львове – подробно изучаются все варианты.

Стало известно, когда сборная Украины приступит к подготовке к игре с Шотландией в плей-офф квалификации на чемпионат мира.

"Мы не боимся Россию, потому что у нас есть левая нога Малиновского": гол украинца порвал Италию, Руслана сравнили с ядерным оружием.

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