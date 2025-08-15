Главные новости 14 августа: Шахтер вылетел из Лиги Европы, приятное поражение Полесья, Динамо получило соперника
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 14 августа.
Лига Европы и Лига конференций
Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти.
Динамо официально узнало соперника в битве за Лигу Европы – знакомых с 6:0 не будет.
Шахтер получил соперника-неудачника, команду Костышина разбили, сенсационный успех гибралтарцев: Лига Европы.
Полесье проиграло в ЛК, но проходит дальше – команда Ротаня едва не допустила камбэк Пакша, Фиорентина ждет.
"Моментами проседали": Филиппов – о причинах поражения Полесья в ЛК, венгерских провокациях и Фиорентине.
"Фиорентина на бумаге – фаворит, но все может быть иначе": Ротань о нетипичном матче с Пакшем и языковом барьере.
Украинский форвард помог венграм пройти АИК, голевая феерия на Кипре и эстонская драма. Украинский защитник спас Беларусь, Бешикташ едва не опозорился с ирландцами, польский вечер в Лиге конференций. Исенко и Романчук протащили Университатю Крайову в плей-офф Лиги конференций, Кучеренко не спас Данди Юнайтед.
Украинцы за границей
Зинченко на выходе из Арсенала – испанский клуб, игравший в финале еврокубка, неожиданно переманивает украинца.
Франция – Украина: матч отбора к ЧМ-2026 сыграют на новом домашнем стадионе Забарного.
Довбик может стать самым дорогим трансфером в истории Вильярреала – участник ЛЧ готов побить рекорд экс-звезды Барселоны.
Твердохлеб получил сразу 4 топ-варианта трансфера – сенсационные чемпионы АПЛ, Бундеслига и клуб легенды Шахтера.