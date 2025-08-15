Лига Европы и Лига конференций

Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти.

Динамо официально узнало соперника в битве за Лигу Европы – знакомых с 6:0 не будет.

Шахтер получил соперника-неудачника, команду Костышина разбили, сенсационный успех гибралтарцев: Лига Европы.

Полесье проиграло в ЛК, но проходит дальше – команда Ротаня едва не допустила камбэк Пакша, Фиорентина ждет.

"Моментами проседали": Филиппов – о причинах поражения Полесья в ЛК, венгерских провокациях и Фиорентине.

"Фиорентина на бумаге – фаворит, но все может быть иначе": Ротань о нетипичном матче с Пакшем и языковом барьере.

Украинский форвард помог венграм пройти АИК, голевая феерия на Кипре и эстонская драма. Украинский защитник спас Беларусь, Бешикташ едва не опозорился с ирландцами, польский вечер в Лиге конференций. Исенко и Романчук протащили Университатю Крайову в плей-офф Лиги конференций, Кучеренко не спас Данди Юнайтед.

Украинцы за границей

Зинченко на выходе из Арсенала – испанский клуб, игравший в финале еврокубка, неожиданно переманивает украинца.

Франция – Украина: матч отбора к ЧМ-2026 сыграют на новом домашнем стадионе Забарного.

Довбик может стать самым дорогим трансфером в истории Вильярреала – участник ЛЧ готов побить рекорд экс-звезды Барселоны.

Твердохлеб получил сразу 4 топ-варианта трансфера – сенсационные чемпионы АПЛ, Бундеслига и клуб легенды Шахтера.