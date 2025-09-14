Украина

Динамо в добавленное время упустило победу над Оболонью – Буяльский оформил дубль ассистов, Юбилейный гол Караваева.

Шовковский объяснил шокирующую осечку Динамо в игре с Оболонью: "Заметил, что есть какой-то недонастрой", а Арда Туран разнес Шахтер из-за ничьей против Металлиста 1925.

Шахтер неожиданно потерял очки против Металлиста 1925, повторив "успех" Динамо – Калюжный спас скандальным голом.

Динамо отреагировало на заявление Кравца: "Себальос по дороге в Киев "потерял" 10 сантиметров роста".

Первая лига: хет-трик за 11 минут экс-игрока Динамо принес победу Черноморцу.

Мир

Реал благодаря перфомансу Мбаппе удержал победу над Сосьедадом – удаление экс-партнера Забарного, фиаско Винисиуса.

Ювентус одолел Интер в грандиозном Дерби Италии с семью голами – братья Тюрам забили друг другу, турки сотворили феерию.

Ямаль рискует пропустить старт Лиги чемпионов – Флик винит в этом сборную Испании.

Арсенал уничтожил Ноттингем на глазах Теда Лассо, но потерял лидера, Ярмолюк и Ко неожиданно отобрали очки у Челси, а экс-звезда Шахтера едва не забил шедевр за новую команду в АПЛ.

Украинцы за рубежом

Ванат попал в дебютную заявку Жироны на матч Ла Лиги без Цыганкова – Мичел объяснил ситуацию экс-динамовцев.

"Судаков играл, не зная имен партнеров по команде": наставник Бенфики – о дебюте украинца и потере очков.