Европа

Настоящая битва состоялась во Франции. Марсель обыграл ПСЖ впервые за 9 лет, а Неймар получил прямую красную за удар соперника по голове.

В Англии продолжили играть матчи первого тура АПЛ: Тоттенхэм уступил Эвертону, Лестер с дублем Варди разгромил новичка АПЛ.

Андреа Пирло провел первый матч на посту главного тренера Ювентуса – туринцы уничтожили соперника.

Арьен Роббен оформил свое возвращение на футбольное поле, однако сразу же получил травму.

Килиан Мбаппе сообщил ПСЖ о своем желании покинуть клуб и уже выбрал два варианта продолжения карьеры.

Украина

Состоялись очередные матчи второго тура УПЛ. Лидеры не играли, но другие команды подарили несколько неожиданных результатов. В частности, Минай сенсационно обыграл Александрию – это дебютная победа команды в элите. Остап Маркевич во главе Мариуполя тоже впервые победил в УПЛ – пострадала Заря.

Ворскла уверенно разобралась с другим новичком – Ингульцом. Сейчас именно команда Юрия Максимова возглавляет турнирную таблицу.

Украинцы за рубежом

Роман Яремчук пропустит матч Гента в Лиге чемпионов на фоне слухов о трансфере и конфликте с тренром.

Евгений Макаренко помог Кортрейку подняться в тройку лидеров чемпионата Бельгии – команда украинца крупно победила Мускрон.

Артем Фаворов забил гол в Венгрии, а Богдан Михайличенко в Андерлехте прервал серию без побед.