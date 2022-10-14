"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 13 октября.

Украина

СК Днепр-1 благодаря голу Довбика выцарапал нелогичную победу над Вадуцем и приблизился к плей-офф Лиги конференций.

Динамо бесславно проиграло 4 матч подряд и вылетело из ЛЕ – Киев сохраняет шансы на еврокубковую весну, новый фейл обороны.

Поединок Зари перенесли, еще один матч сменил локацию – Евгений Дикий озвучил вынужденные перестановки в УПЛ.

Еврокубки

Лига Европы: Ман Юнайтед на последних секундах дожал Омонию, Сосьедад вышел в плей-офф, Трабзонспор шокировал Монако, ПСВ разбил Цюрих с Вьюнником, Штурм спас ничью с Лацио, Фенербахче гарантировал место в плей-офф, обыграв АЕК.

Лига конференций: сенсация в группе СК Днепр-1, экс-игрок Колоса принес победу, Вильярреал вышел в плей-офф, Фиорентина одержала унизительную победу – все результаты дня.