Главные новости 13 ноября: коронавирус может сорвать матч сборной Украины, Реброва сватают на место Шевченко

Сборная Украины

Матч против Германии оказался под угрозой из-за вспышки коронавируса. Инфицированы 4 игрока "сине-желтых". Судьбу матча будут решать местные власти.

СМИ сообщил, что Сергей Ребров будет следующим тренером национальной команды, а Шевченко может покинуть команду уже летом. УАФ оперативно отреагировала на эту инофрмацию.

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