Главные новости 13 марта: коронавирус оставил Европу без футбола, определились полуфинальные пары Кубка Украины

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 марта.

Коронавирус Covid-19

Без футбола остались еще 3 топ-чемпионата Европы – к Испании и Италии присоединились Англия, Германия и Франция. Из-за вспышки пандемии коронавируса практически все соревнования в Европе приостановлены. В частности, УЕФА также перенес матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти на следующей неделе – среди них и поединок Шахтера.

ФИФА рекомендовала отменить проведение товарищеских матчей в марте. Сборная Украины должна сыграть против Франции и Польши, но теперь проведение поединков оказалось под большим вопросом.

К слову, болезнь продолжает поражать футболистов. В частности, заразился вингер Челси Каллум Хадсон-Одой, а также несколько игроков в Серии А и Германии.

Украина

Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины 2019/20 – результаты жеребьевки, по итогам которой Динамо поедет к главной сенсации турнира.

Не обошлось без тренерской отставки в УПЛ – Олимпик попрощался с Висенте Гомесом и уже нашел ему замену. Донецкая команда проиграла последние 7 матчей чемпионата и опустилась на предпоследнее место.

Денис Гармаш забил гол в Турции. Забитым мячом в том же матче отметился и Жерсон Родригес, а вот Николай Морозюк получил красную карточку.

Вольфсбург – Шахтер

"Футбол 24" оценил игру Шахтера в матче Лиги Европы против Вольфсбурга, который завершился победой "горняков". Также мы узнали мнение эксперта о важной победе команды Луиша Каштру.

Немецкие СМИ хвалят Шахтер за достойную игру и разваливают свою команду.