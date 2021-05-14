Украина

Динамо оформило золотой дубль, завоевав Кубок Украины. Киевляне дожали Зарю в овертайме на глазах Андрея Шевченко. Решающий гол забил лидер "бело-синих" Виктор Цыганков. Виталий Миколенко напугал всех слезами после ранней замены, но обошлось без серьезной травмы.

Виктор Скрипник раскрыл план на финал Кубка Украины, оценил Динамо-машину и подытожил сезон. Мирча Луческу также прокомментировал свой очередной триумф. Фанаты Динамо устроили драку с полицией перед финалом в Тернополе.

Владимир Шаран официально покинул Александрию. Роберто Де Дзерби приведет в Шахтер несколько новых игроков – первым кандидатом стал экс-защитник Барселоны. "Динамо? Я сам был в шоке": Владислав Кулач дал нам эксклюзивное интервью о 15 голах, конкуренции с Цыганковым, слухах и невызове на Евро-2020.

Европа

Дортмундская Боруссия разгромила РБ Лейпциг и взяла Кубок Германии. Беспощадные Санчо и Холанд оформили по дублю, а Нагельсманн едет в Баварию без трофеев. Ливерпуль победил Манчестер Юнайтед в ярком матче с шестью голами и сохранил шансы на Лигу чемпионов.

Манчестер Сити – Челси: финал Лиги чемпионов официально перенесен из Стамбула в Порту.

Реал разгромил Гранаду и, обойдя Барселону, вплотную приблизился к Атлетико. Рамос получил роскошное предложение от ПСЖ – у французов есть солидный козырь перед Мадридом.

Наши за границей

Роман Яремчук отличился пушечным голом и помог Генту до минимума сократить отставание от лидера в Бельгии. Виктору Коваленко предсказывают новую роль в Аталанте – украинец будет иметь только двух конкурентов. Сергей Ребров якобы на грани конфликта с Ференцварошем.