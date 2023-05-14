Украина

Динамо драматично проиграло Черноморцу в свой день рождения – Григорчук нанес Шовковскому первое поражение в УПЛ.

Плохие новости поступили персонально для Владислава Ваната – форварда киевлян дисквалифицировали на 3 матча за сексистские высказывания в адрес Монзуль.

Шахтер обыграл Ингулец и официально выкинул Динамо из борьбы за чемпионство.

Мир

Челси дома не обыграл худшую выездную команду АПЛ – Стерлинг дал урок Мудрику, но провал вратаря и обороны украл очки.

Эрлинг Холанд с рекордным отрывом выиграл награду игрока сезона АПЛ – партнеры Зинченко дополнили топ-3.

Реал полурезервным составом торжествовал в мадридском дерби. Асенсио победил Хетафе дальним ударом, Лунин не вышел.

Украинцы за границей

Виктор Цыганков оформил 5 ассист за Жирону, начав чудо-камбек на поле четвертой команды Испании.

Алексей Кащук продолжает зажигать в составе азербайджанского Сабаха. Безудержный украинец дублем шокировал Бешикташ в матче, завершившемся со счётом 3:3.

Илья Забарный дебютировал в основе Борнмута и привез гол, хотя провел хороший тайм в проигранном матче на поле Кристал Пэлас.