Главные новости 13 января: Шевченко вылетел из Кубка Италии, Динамо сбрасывает балласт
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за четверг, 13 января.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко вернулся в родной Сан-Сиро. Болельщики тепло приняли украинца, а Паоло Мальдини выразил поддержку.
В конце концов, Дженоа с боями проиграла Милану и вылетела из Кубка Италии. Новичок генуэзцев дебютным голом шокировал "россонери".
Украина
Луганская Заря подписала двух игроков Динамо. Тем временем киевляне отдали Каргбо в аренду европейскому клубу.
Шахтер вышел из отпуска и сообщил имена соперников на зимнем сборе.
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Мир
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