Андрей Шевченко

Андрей Шевченко вернулся в родной Сан-Сиро. Болельщики тепло приняли украинца, а Паоло Мальдини выразил поддержку.

В конце концов, Дженоа с боями проиграла Милану и вылетела из Кубка Италии. Новичок генуэзцев дебютным голом шокировал "россонери".

Украина

Луганская Заря подписала двух игроков Динамо. Тем временем киевляне отдали Каргбо в аренду европейскому клубу.

Шахтер вышел из отпуска и сообщил имена соперников на зимнем сборе.

СК Днепр-1 официально подписал бывшего нападающего Реала

Мир

Атлетик оформил камбек из Атлетико после гола в свои ворота и стал вторым финалистом Суперкубка Испании.

День официально перешел в Астон Виллу – Миколенко окончательно избавился от конкурента

Фиорентина в огненном матче выбила Наполи из Кубка Италии: 7 голов, 3 красных, дебютный гол Пйонтека и катастрофа кипера

Месси пропустит ближайший матч ПСЖ и не поедет в лагерь сборной Аргентины