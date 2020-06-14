Главные новости 13 июня: Динамо выиграло битву за ЛЧ, Наполи в финале Кубка Италии, Шахтер потерял лидера на полгода

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 июня.

Украина

Динамо обыграло Зарю в центральном матче 26 тура УПЛ. Михайличенко делает уникальную вещь, камбек мечты Цыганкова, Скрипник повторяет Шахтер – такой получилась битва за Лигу чемпионов. Киевляне поднялись на второе место и оторвались от Зари на 3 очка.

Арбитр принял скандальное решение после жесткого фола Кендзеры, нарушив правила VAR. Сидорчук получил жуткую травму во время матча – игроки Динамо вынесли капитана на руках. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Мариуполь расписал результативную ничью с Ворсклой – полтавчане забили в стиле Динамо-1986, чемпион мира спас азовцев. Олимпик дома победил Львов – дончане прервали 10-матчевую безвыигрышную серию, Тейшейра забил шедевральный гол.

Шахтер на длительное время потерял лидера. Исмаили получил серьезную травму и будет вынужден лечь под нож. По прогнозам медиков защитник пропустит около 6-ти месяцев.

Европа

Наполи отстоял ничью с Интером и вышел в финал Кубка Италии. Эриксен "сухим листом" фантастически открыл счет в матче, воспользовавшись ужасным фейлом Оспины. Однако затем голкипер реабилитировался и помог Мертенсу стать лучшим бомбардиром в истории Наполи.

В Германии Холанд на последних секундах вырвал победу для Боруссии Д, но Бавария не позволила возродить интригу, дожав в тяжелом матче Гладбах. Определение чемпиона перенесли на следующий тур.

Марафон Примеры продолжается. Барселона уничтожила Мальорку на выезде – Месси забил сам и оформил два ассиста. В Норвиче нашли инфицированных коронавирусом перед возобновлением АПЛ.

Наши за границей

Андрей Лунин с двумя лицами ошеломил испанские СМИ и фанатов: от сукиного сына до безумного спасителя за 90 минут. Василий Кравец стал фаворитом в борьбе за выживание с Луниным и Зозулей – украинец одержал важную победу в Сегунде.

Ференцварош Сергея Реброва с двумя украинцами минимально победил в Венгрии – фанаты вернулись на стадион после карантина. Фенербахче якобы нашел звездную альтернативу украинскому специалисту.