Главные новости 13 июля: Челси стал чемпионом мира, экс-звезда Динамо завершил карьеру, Бенфика продает Трубина
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 13 июля.
Украина
Карпаты вырвали ничью у обладателя Кубка Австрии, Кривбасс расписал мировую с 20-кратным чемпионом Венгрии.
Металлист 1925 предложил Динамо 3 млн евро за молодую звезду команды.
Самый дорогой игрок в истории Динамо завершил карьеру – он поиграл в АПЛ и забивал Ливерпулю.
Мир
Челси выиграл Клубный чемпионат мира-2025, шокировав ПСЖ тремя голами до перерыва – Палмер оформил 2+1.
Евро-2025, женщины: определились все участники плей-офф – сетка в финал, окончательные турнирные таблицы.
Роналду пропустит много матчей Аль-Насра в следующем сезоне.
Украинцы за границей
Бенфика пытается избавиться от Трубина – украинец теряет место в основе, Шахтер готовится считать деньги.
Беседин отметился очередным голом в Чехии – видео результативного действия экс-форварда сборной Украины.
Украинский вратарь Байера переедет в другой чемпионат – это восьмикратный чемпион страны.