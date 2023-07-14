Украина

Шахтер без шансов проиграл чемпионам Греции – фестиваль привозов завершился 0:5, Вида и Ко сковали атаку "горняков".

Похоже, клуб уже нашел решение проблем в нападении, ведь завершает трансфер 18-летнего бразильца за немалую сумму.

Мирча Луческу поспособствовал трансферу Кендзеры в Европу – поляк согласился на существенное уменьшение зарплаты.

Генсека УАФ Юрия Записоцкого задержали для доставки в суд – он не явился на заседание.

Мир

Лига конференций: дебют Цитаишвили, украинец забил в дуэли потенциальных соперников Ворсклы, ассист экс-форварда Шахтера.

Ювентус жестко прогоняет Бонуччи – капитана отстранили, пока не найдет себе новый клуб.

Ван Боммель пишет историю с Антверпеном: пришел в себя после провала, оформил золотой дубль и ждет дебют в ЛЧ.

Официальные трансферы

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Евгений Макаренко стал одноклубником Беседина за границей.

Милан приобрел конкурента Мудрика в Челси. Миколенко получил в Эвертоне титулованного конкурента.

Экс-конкурент Зинченко продолжил спад – был лучшим в Бундеслиге, а теперь переехал в Турцию