Главные новости 13 июля: арест генсека УАФ, сокрушительное поражение Шахтера, трансферы топ-клубов
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за четверг, 15 июля.
Украина
Шахтер без шансов проиграл чемпионам Греции – фестиваль привозов завершился 0:5, Вида и Ко сковали атаку "горняков".
Похоже, клуб уже нашел решение проблем в нападении, ведь завершает трансфер 18-летнего бразильца за немалую сумму.
Мирча Луческу поспособствовал трансферу Кендзеры в Европу – поляк согласился на существенное уменьшение зарплаты.
Генсека УАФ Юрия Записоцкого задержали для доставки в суд – он не явился на заседание.
Мир
Лига конференций: дебют Цитаишвили, украинец забил в дуэли потенциальных соперников Ворсклы, ассист экс-форварда Шахтера.
Ювентус жестко прогоняет Бонуччи – капитана отстранили, пока не найдет себе новый клуб.
Ван Боммель пишет историю с Антверпеном: пришел в себя после провала, оформил золотой дубль и ждет дебют в ЛЧ.
Официальные трансферы
Экс-игрок Динамо и сборной Украины Евгений Макаренко стал одноклубником Беседина за границей.
Милан приобрел конкурента Мудрика в Челси. Миколенко получил в Эвертоне титулованного конкурента.
Экс-конкурент Зинченко продолжил спад – был лучшим в Бундеслиге, а теперь переехал в Турцию