Мессі та Роналду таки не зіграють між собою в 1/8 Ліги чемпіонів

Еврокубки

Из-за технической ошибки УЕФА пришлось дважды проводить жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты повторной жеребьевки – обновленные пары для украинцев, Роналду и Месси вместо очной дуэли возвращаются в Испанию. Уже известны даты матчей.

Результаты жеребьевки стыковых матчей ЛЕ – Малиновский, Холанд и Вернидуб получили соперников

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций – все пары 1/16 финала

Украина

Динамо и Шахтер заработали в Лиге чемпионов более 30 миллионов евро – как распределился доход

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Мир

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