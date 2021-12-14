Главные новости 13 декабря: жеребьевка ЛЧ состоялась дважды, Ференцварош хочет пригласить Скрипника
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за понедельник, 13 декабря.
Еврокубки
Из-за технической ошибки УЕФА пришлось дважды проводить жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты повторной жеребьевки – обновленные пары для украинцев, Роналду и Месси вместо очной дуэли возвращаются в Испанию. Уже известны даты матчей.
Результаты жеребьевки стыковых матчей ЛЕ – Малиновский, Холанд и Вернидуб получили соперников
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций – все пары 1/16 финала
Украина
Динамо и Шахтер заработали в Лиге чемпионов более 30 миллионов евро – как распределился доход
Венгерский Ференцварош уволил главного тренера. Бывший клуб Сергея Реброва стремится переманить Виктора Скрипника и рассматривает кандидатуру экс-наставника сборной России.
Игорь Бурбас сообщил о смене тренера в Черноморце. По его информации, в Одессу вернулся Роман Григорчук.
УАФ продлила контракты с рядом специалистов. В частности, новое соглашение подписал Руслан Ротань.
Мир
Рома уверенно победила Специю – Смоллинг забил исторический гол, Коваленко сыграл 53 минуты.
У Яремчука были проблемы после матча против Динамо – тренер Бенфики решил не выпускать украинца в чемпионате
АПЛ зафиксировала рекордное количество больных коронавирусом. Манчестер Юнайтед уже остановил тренировочный процесс и ведет переговоры о переносе матча АПЛ.