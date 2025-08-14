Главные новости 13 августа: Забарный приложился к Суперкубку УЕФА, Милевский повторил Роналду, украинец в Бундеслиге
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 13 августа.
Украина
Динамо может уволить Шовковского после вылета из ЛЧ – источник назвал 2 человек, с которыми будет говорить Суркис.
Кубок Украины 2025/26: определились все пары 1/32 финала – битва представителей УПЛ и 4 любителя.
Милевский сделал предложение своей девушке, а Селезнев во второй раз стал отцом – известно имя малыша.
Кривбасс официально подписал девятого летнего новичка.
Судаков получил шанс покинуть Шахтер – гранд с украинцем в составе возобновил интерес.
Еврокубки
ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2.
Лидер чемпионата Норвегии вылетел из еврокубков – помог экс-конкурент Довбика.
Трансферы
Неудачника Зари неожиданно подписал чемпион Бельгии.
Милан усилился партнером украинца, а Борнмут официально подписал замену Забарному.
Чемпион Европы официально перешел в самый богатый клуб мира – Милан получит солидную компенсацию.
Украинцы за границей
Хлань официально нашел новый клуб в Европе – будет играть с легендарным чемпионом мира.
Клуб Бундеслиги официально подписал игрока сборной Украины.
Зинченко переманивает легендарный тренер: странные условия трансфера – именитый клуб придумал, как развести Арсенал.
Довбик может стать одноклубником Миколенко – взрывной инсайд о "братском" трансфере за 43 млн.
Очередной украинец переходит в Англию – известен клуб и стоимость трансфера.