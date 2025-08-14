Забарный с Суперкубком УЕФА / Фото из соцсетей

Украина

Динамо может уволить Шовковского после вылета из ЛЧ – источник назвал 2 человек, с которыми будет говорить Суркис.

Кубок Украины 2025/26: определились все пары 1/32 финала – битва представителей УПЛ и 4 любителя.

Милевский сделал предложение своей девушке, а Селезнев во второй раз стал отцом – известно имя малыша.

Кривбасс официально подписал девятого летнего новичка.

Судаков получил шанс покинуть Шахтер – гранд с украинцем в составе возобновил интерес.

Еврокубки

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2.

Лидер чемпионата Норвегии вылетел из еврокубков – помог экс-конкурент Довбика.

Трансферы

Неудачника Зари неожиданно подписал чемпион Бельгии.

Милан усилился партнером украинца, а Борнмут официально подписал замену Забарному.

Чемпион Европы официально перешел в самый богатый клуб мира – Милан получит солидную компенсацию.

Украинцы за границей

Хлань официально нашел новый клуб в Европе – будет играть с легендарным чемпионом мира.

Клуб Бундеслиги официально подписал игрока сборной Украины.

Зинченко переманивает легендарный тренер: странные условия трансфера – именитый клуб придумал, как развести Арсенал.

Довбик может стать одноклубником Миколенко – взрывной инсайд о "братском" трансфере за 43 млн.

Очередной украинец переходит в Англию – известен клуб и стоимость трансфера.