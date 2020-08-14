Главные новости 13 августа: Атлетико сенсационно вылетел из ЛЧ, клубы Серии А охотятся на игроков сборной Украины

Лига чемпионов

Определилась первая пара полуфиналистов Лиги чемпионов – соперником ПСЖ станет РБ Лейпциг. Немцы сенсационно выбили из турнира Атлетико. Смотрите видео голов и обзор огненного матча. Скейт, переписка с Гвардиолой, отказ Реалу: чем живет Юлиан Нагельсманн – создатель этого чуда и самый молодой коуч-полуфиналист в истории ЛЧ.

Слышен отголосок и предыдущего поединка. Руслан Малиновский разозлил Гасперини с ПСЖ, но наиграл на суперклуб: в Италии озвучили главную претензию к украинцу в ​​Лиге чемпионов. Президент ПСЖ сделал громкое заявление о будущем Мбаппе и Неймара после триумфа над Аталантой.

Сегодня состоится третий четвертьфинал – Бавария встречается с Барселоной. Анонс поединка вскоре появится на "Футбол 24".

Украина

Распространяются многочисленные слухи об интересе клубов Серии А к нашим футболистам. Динамо отказалось продавать Владислава Супрягу в Болонью. Наполи потерял надежду подписать Виталия Миколенко – итальянцы шокированы аппетитами Динамо. Неаполитанцы уже переключились на другого украинца – Николай Матвиенко. А Миколенко, в свою очередь, попал в сферу интересов Интера.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела мимо Премьер-лиги. Первая лига объявила лучшего игрока и лучшего тренера сезона.

Динамо подписало Костевича без ведома Мирчи Луческу, тренер удивлен. А еще румынский специалист нашел рецепт против эпидемии травм в команде. Десна официально допущена к матчам Лиги Европы.

Мир

Ювентус ошеломил желанием продать Роналду – Криштиану якобы предложили Барселоне. Окружение португальца отреагировало на эту информацию о трансфере.

Шахтер может "уволить" Антонио Конте – судьба тренера Интера решится после полуфинала Лиги Европы. Блез Матюиди официально стал первой звездой в клубе Бекхэма. Евгений Шахов покинет Лечче.