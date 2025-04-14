"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за воскресенье, 13 апреля 2025 года.

Украина

Рома спаслась против Лацио: Довбик провалился, интуиция не подвела Раньери в его прощальном Римском дерби.

Цыганков сделал момент матча и мог забить, но испытал шок из-за ранней замены – Жирона дарит первую победу за 10 матчей.

Зубков дублем принес победу Трабзонспору – видео голов украинца.

Полесье с дебютным голом легионера одолело Ворсклу – Крупский едва не оформил шедевр, Максимов проиграл 3-й матч подряд.

Верес в большинстве победил Зарю – Харатин оформил своеобразный дубль.

Колос на выезде переиграл Левый Берег, оформив победу в первом тайме.

"Костышин не стал кардинально ломать": Третьяков – о нерве матча с Левым Берегом, изменениях в Колосе и встрече в ресторане. ЭКСКЛЮЗИВ Футбол 24.

Минай сенсационно уступил аутсайдеру Первой лиги благодаря чудо-голу, Мариуполь проиграл экс-тренеру сборной Украины.

Мир

Реал обыграл Алавес с двумя удалениями – Мбаппе заработал четвертую красную в карьере.

Мбаппе грозит дисквалификация на 2-3 матча – он узнал судьбу на финал Кубка Испании против Барселоны.

Ньюкасл разгромил Манчестер Юнайтед – Барнс повторил рекорд Ширера, "дьяволов" так не унижали с 1931 года.

Ливерпуль победил благодаря рекордному ассисту Салаха, Вулверхэмптон разбил Тоттенхэм, Челси вернулся в зону ЛЧ.

Реал – Арсенал: Артета рискует потерять трех игроков на матч Лиги чемпионов – шанс для Лунина и Ко на камбэк.

Аталанта победила Болонью в битве за ЛЧ – бергамаски обошли Ювентус, Ретеги вплотную приблизился к рекорду Индзаги.

Сассуоло возвращается в Серию А – клуб оформил выход в элиту за 5 туров до конца чемпионата.