Главные новости 13 апреля: Довбик и Цыганков подвели, Мбаппе шокировал глупым поступком, курьезный дубль в УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за воскресенье, 13 апреля 2025 года.
Украина
Рома спаслась против Лацио: Довбик провалился, интуиция не подвела Раньери в его прощальном Римском дерби.
Цыганков сделал момент матча и мог забить, но испытал шок из-за ранней замены – Жирона дарит первую победу за 10 матчей.
Зубков дублем принес победу Трабзонспору – видео голов украинца.
Полесье с дебютным голом легионера одолело Ворсклу – Крупский едва не оформил шедевр, Максимов проиграл 3-й матч подряд.
Верес в большинстве победил Зарю – Харатин оформил своеобразный дубль.
Колос на выезде переиграл Левый Берег, оформив победу в первом тайме.
"Костышин не стал кардинально ломать": Третьяков – о нерве матча с Левым Берегом, изменениях в Колосе и встрече в ресторане. ЭКСКЛЮЗИВ Футбол 24.
Минай сенсационно уступил аутсайдеру Первой лиги благодаря чудо-голу, Мариуполь проиграл экс-тренеру сборной Украины.
Мир
Реал обыграл Алавес с двумя удалениями – Мбаппе заработал четвертую красную в карьере.
Мбаппе грозит дисквалификация на 2-3 матча – он узнал судьбу на финал Кубка Испании против Барселоны.
Ньюкасл разгромил Манчестер Юнайтед – Барнс повторил рекорд Ширера, "дьяволов" так не унижали с 1931 года.
Ливерпуль победил благодаря рекордному ассисту Салаха, Вулверхэмптон разбил Тоттенхэм, Челси вернулся в зону ЛЧ.
Реал – Арсенал: Артета рискует потерять трех игроков на матч Лиги чемпионов – шанс для Лунина и Ко на камбэк.
Аталанта победила Болонью в битве за ЛЧ – бергамаски обошли Ювентус, Ретеги вплотную приблизился к рекорду Индзаги.
Сассуоло возвращается в Серию А – клуб оформил выход в элиту за 5 туров до конца чемпионата.